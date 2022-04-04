Kripto para borsası Thodex vurgunu 'geliyorum' demiş! İddianamede ortaya çıkan şok madde / 04.04.22

Milyonlarca liralık Thodex vurgununa ilişkin hazırlanan iddianamede, sistemin internet sitesinde kendilerini oldukça güvenli bir yatırım amacı gösterdikleri ancak alt metinlerinde hiçbir güven vermediği ortaya çıktı. Öyle ki sitede, “Oluşabilecek hırsızlık/dolandırıcılık olaylarından dolayı Thodex sorumlu tutulmaz” denildiği ortaya çıktı ancak büyük vurgunu da onların yaptığı soruşturma sonucunda belirlenmiş oldu. Platformun sitesinde Meydana gelecek olan zararlardan ötürü Thodexten herhangi bir talepte bulunmayacaktır” ibarelerinin bulunduğu kaydedildi.