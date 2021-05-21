Kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçışının görüntüleri ortaya çıktı / 21.05.21

Son dakika haberine göre kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan şirketin kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özerin, İstanbul Havalimanından yurt dışına kaçışına ilişkin yeni bilgi, fotoğraf ve görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, dış hatlar gidiş terminalinde saat 17.57de 32 numaralı pasaport kontuarından çıkış işlemlerini yaptıran Faruk Fatih Özerin, arındırılmış alanda bir süre dolaştıktan sonra 19.25 sıralarında C-4 uçuş kapısından işlem yaparak Arnavutlukun başkenti Tirana gidecek olan uçağa bindiği anlar yer alıyor.