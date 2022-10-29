Entiraka küçük hesaplar ve adaylık çekişmelerinden geçilmeyen yuvarlak masanın son gündemi BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş oldu. Saadet Partisinin olumsuz görüşünü dikkate almayan İYİ Parti, Başı resmen masaya davet etti. Bu durum CHP tarafından fonlanan mangır Halk TVde de tepkiyle karşılandı. Levent Gültekin, Akşeneri masaya tarikat getirmekle suçlayıp, 6’lı masanın zihnini temizlemesi lazım. Benim aklım almıyor. Ben beklentimi sıfıra indiririm dedi. Murat Sabuncu da Akşeneri 6lı masayı öldürmekle suçladı. Takvim.com.tr yaşanan krizi sizler için özetledi.