CHPnin ön seçimli yeni yol haritasından savaş çıktı. Özgür Özelin Ekrem ve Mansur Başkanla konuştuk sözlerine Mansur Yavaştan yalanlama geldi. Yavaşa yakın kaynaklar, Özgür Özel ile görüşmeyi doğruladı, ancak Özelin Yavaşa ön seçimle aday belirleme tercihini söylemediğini kaydetti. Adayın grup kararı ile belirleneceğine dair yasa hükümleri göz ardı ediliyor. Cumhurbaşkanı sadece CHPlilerin oyuyla mı seçilecek? diyen Mansurcular Genel merkez de görüyor. Anketlerde öndeyiz çıkışında bulundu. Öte yandan Yavaş ön seçime katılmayacağını duyuracak iddiası kulislerde konuşuluyor.