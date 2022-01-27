Krizde balıkçıya giden İmamoğlu'na belediyecilik dersi! AK Partili İBB'de karla nasıl mücadele edilirdi? / 26.01.22

İstanbulda yoğun karla mücadele edemeyip kenti dünyaya rezil eden Ekrem İmamoğlu, rakı balık yaparak krizi yönetti. 16 milyon İstanbullu rezillik yaşarken araçlar yollarda mahsur kaldı. İstifa sesleri yükselirken AK Partinin belediyeciliği tekrardan gündeme geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbulda karla mücadelede yeni mağduriyetler yaşanmaması için örnek olması açısından AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesinde karla mücadelenin nasıl yapıldığını paylaştı. İşte İBBye ders niteliğinde belediyeciliik....