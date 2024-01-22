FETÖnün yayın organı Tarafta yazdığı dönemde Peygamber efendimiz hakkında alçak sözler sarf eden Kronik muhalif Sevan Nişanyan, yine bir rezilliğe imza attı. 5 vakit ezan okunmasını taciz olarak nitelendiren Nişanyan ”Bağıra bağıra hoparlörlerde okunan ezan kadar iğrenç bir saldırı yani bir tecavüz, bir tacizi bayağı böyle insanın mahrem yerlerine el atılması düzeyinde bir saldırı daha bilmiyorum ben Türkiye’de yaşamanın bence en korkunç boyutlarından biri budur. Bu bangır bangır bağıran hayvan gibi bağıran ezancılar” dedi.