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Kronik muhalif Sevan Nişanyan alçak sözlerle Ezan-ı Muhammedi'yi hedef aldı: Hayvan gibi bağıran ezancılar / 21.01.24

Kronik muhalif Sevan Nişanyan alçak sözlerle Ezan-ı Muhammedi'yi hedef aldı: Hayvan gibi bağıran ezancılar / 21.01.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Kronik muhalif Sevan Nişanyan alçak sözlerle Ezan-ı Muhammedi'yi hedef aldı: Hayvan gibi bağıran ezancılar / 21.01.24

Takvim 01:08
02

MHP 1 il 54 ilçe adayını daha duyurdu! / 21.01.24

Takvim 00:51
03

CHP'de 'Ofisboy' kriz! Kılıçdaroğlu'nun ekibi 'İdari amirliği' aldı fondaş tetikçiler tutuştu: Balık tut torun sev, kurultaya çalışma, kepaze / 21.01.24

Takvim 00:53
04

Türkiye'nin yeni uzay projeleri damga vuracak: Derin uzay ve Ay Projesi / 22.01.24

Takvim 01:22
05

MİT operasyonunda yeni ayrıntılar! MOSSAD adım adım izlendi! Her şey o ismin ifadesinin ardından başlamış / 22.01.24

Takvim 01:52
06

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ndeki villa vurgununda yeni gelişme! Belediye Başkan Yardımcısı ve 7 kişi tutuklandı / 22.01.24

Takvim 01:06
07

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'dan 400 km yükseklikte dinlenme mesaisi! / 22.01.24

Takvim 01:22
08

Fondaşlar isyanda! Hüsnü Mahalli "CHP'de inanılmaz tartışma var" deyip Özgür Özel'e salladı: Kusura bakmayın Erdoğan'ı takdir etmek lazım / 22.01.24

Takvim 01:32
09

“Sözünü tutmayanı sandıkta gönderin” diyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019 yılından bu yana vaatlerinin yüzde 73'ünü yapmadı / 22.01.24

Takvim 02:20
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