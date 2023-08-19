DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde koalisyon olarak yaşadıkları hezimete ilişkin itiraf niteliğinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Babacan, seçime yönelik yaptığı açıklamda, Biz altı parti olarak bu ülkeyi kavgasız gürültüsüz uyum içerisinde yöneteceğimizle alakalı gerekli güveni vatandaşımıza veremedik. ifadelerini kullandı. Öte yandan küçük ortaklardan Babacan, cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlunun kendilerinden habersiz şekilde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzaladığı ve bakanlık dağıttığı mutabakata da sert tepki gösterdi. Babacan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs arasındaki söylem değişikliğini biz kaygıyla takip ettik diyen Babacan, Demokrat bakış maalesef 28 Mayıs sürecinde azaldı. Şeffaflık önemli, Sayın Ümit Özdağ ile Sayın Kılıçdaroğlunun imzaladığı mutabakat metnine üzüldüm. ifadelerini kullandı. İşte detaylar...