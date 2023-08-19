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Küçük ortak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan seçim itirafı! "Vatandaşa güven veremedik..." / 19.08.23

Küçük ortak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan seçim itirafı! "Vatandaşa güven veremedik..." / 19.08.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Küçük ortak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan seçim itirafı! "Vatandaşa güven veremedik..." / 19.08.23

Takvim 01:36
02

Galatasaraylı futbolcu Bodrum'da fena dayak yedi! / 13.08.23

Takvim 01:17
03

İsveç NATO kredisini tüketiyor! Salwan Momika yine polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktı: Söndürmeye çalışan kadın gözaltına alındı / 19.08.23

Takvim 03:19
04

CHP'de "kongre" satrancı! Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in tutum belgesi planı: Tarih belli oldu / 19.08.23

Takvim 02:23
05

Servis ücretleri taksiyi geçti: Tarifeyi üçe katladılar! Fahiş servis ücretleri velileri korsana yönlendiriyor... / 19.08.23

Takvim 02:49
06

CHP'li belediyede iş bırakma eylemi! Ekrem İmamoğlu il il gezerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önünde çöp yığınları oluştu / 19.08.23

Takvim 02:23
07

Memur ve memur emeklisine ‘fark’lı maaş: Enflasyon artışıyla birlikte toplu sözleşme zammı! Kim, ne kadar alacak?

Takvim 02:04
08

CHP'de bir skandal daha! CHP’li Başkan Özlem Çerçioğlu’nun hastane yolu inadının arkasından eşine ait arazi çıktı / 19.08.23

Takvim 01:44
09

KKTC'den BM'ye net mesaj: Pile-Yiğitler Yolu Projesinden geri dönüş yok... BM araçları kepçe ile süpürüldü / 19.08.23

Takvim 03:21
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