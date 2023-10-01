Yerel seçimlere giderayak CHP ve İYİ Parti arasındaki at pazarlığı baş gösterirken, siyasi tarihin en büyük tokatçılığını yapan küçük ortaklar ise seçimlere tek gireceğini ilan etti. Son olarak DEVA Partisi lideri Ali Babacan yerel seçimlere tek başına gireceklerini DEVA Partisi önümüzdeki yerel seçimlerde, tüm ülke sathında kendi ismiyle, kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır. Kararımız ülkemiz için, partimiz için hayırlı olsun sözleriyle resmen ilan etti. Tüm bu yaşananların ardından katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan DEVA Partili İdris Şahin, CHPye karşı bomba bir çıkışta bulundu. Şahin, CHP 5 değil 55 belediye başkanlığı teklif etmiş olsa şu aşamadan sonraki süreçte bu seçimlere kendi logomuzla girmemizi kimse engelleyemeyecek. ifadelerini kullandı.