Son dakika haberleri... Küçükçekmecede AK Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniayın seçim çalışmaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni gelişme yaşandı. CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun ortaya attığı iddiaların yalanlandığını belirten Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Bu saldırının Aziz Yeniaya yönelik bir saldırı olduğu netleşti. ifadelerini kullandı. Gözaltına alınan yaşı 18den küçük olduğu öğrenilen 4 şüpheliden 3ü tutuklandı. Bir çocuk şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Ayrıca olay yerinde bulunan 3 polis memuru da ifade vererek şikayetçi oldu.