Şanlıurfada kuduz karantinası ilan edilmesine rağmen, sosyal medyada Köpekvelisi mahlasıyla tanınan kadın, 3 yasaklı ırktan oluşan toplam 35 köpeği kaçırarak Ankara’ya getirdiğini söylemişti. Skandal olay sonrası Ankara Valiliği harekete geçti. Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır. Söz konusu hayvanları İlimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır ifadelerine yer verildi.