Patiswiss CEOsu Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu imza attığı skandalla Türkiyenin gündemine oturdu. Patiswiss markasının ürettiği çikolatanın küflü çıktığına dair paylaşım yapan bir tüketiciyi aşağılayan Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, tepkilerin hedefi oldu. Marketler söz konusu markanın ürünlerini raflarından indirirken Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu ise gelen tepkiler sonrası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Öte yandan Elif Aslı Yıldız Tunaoğlunun CEOluk yaptığı şirketin kocası Sinan Tunaoğluna ait olduğu öğrenildi.