CHP yine bir kurultay arifesinde entrikalarla boğuşuyor. Son günlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile sık sık poz veren Ekrem İmamoğlunun Özgür Özele karşı somut adım atıp, çekirdek ekibiyle Genel Başkanlık yolunda çalışmalar yürüttüğü kulislerde konuşuluyor. Özelin izlediği politikalardan ve parti yönetiminden rahatsızlık duyduğu telaffuz ediliyor. Özgür Özel ise İmamoğlunun CHP koltuğuna kurmak istediği tahakküme karşı teknik hamlelerle ön aldı. Penaltıyı ben atmam, attırırım dedi, Mansur Yavaşı da oyunda tuttu.