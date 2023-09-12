Değişim savaşında Kemal Kılıçdaroğlu’na boyun eğerek, İstanbul’a rotayı kıran Ekrem İmamoğlu İstanbul’u kaybedeceğim” tedirginliğine kapıldı. Fondaş gazeteci İsmail Saymaz’a açıklamalarda bulunan İmamoğlu’nun Her zaman ittifak şart, gerekirse yüz yüze görüşürüm sözleriyle Meral Akşenerin İPine sarılması dikkatlerden kaçmamıştı. Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken CHP yandaşı Barış Yarkadaş bomba kulis bilgilerini paylaştı. Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu’nun önümüzdeki günlerde Meral Akşener’den bir randevu isteyeceğini ve sunum yapacağını açıkladı. Öte yandan İYİ Parti’nin adaylarını da açıklayan Yarkadaş, İstanbul’da Buğra Kavuncu ve Bilge Yılmaz’ın adının geçtiğini söyledi. Bolu için ise Tanju Özcan ismi konuşulurken, Yalova’nın Muharrem İnce’nin partisi Memleket Partisi’ne bırakılacağını dile getirdi.