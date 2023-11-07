Ekrem İmamoğlunun tavşan adayı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlunu devirerek genel başkanlık koltuğuna oturdu. Tavşan aday Özgür Özel’in koltuğa geçmesiyle birlikte Ekrem İmamoğlu’nun 2028 cumhurbaşkanlığı seçimleri için el ovuşturmaya başladı. Özgür Özel’e yakın kurmaylardan biriyle görüştüğünü söyleyen Deniz Gürel, Ekrem İmamoğlu’nun 2028 planı ile ilgili bomba kulis bilgileri paylaştı. Gürel, Sayın Özel’in yakın kurmaylarından bir tanesi ile bir konuşma yaptım. Sayın İmamoğlu Sayın Özel ilişkisinin nasıl düzenleneceği büyük soru işareti. Kardeşlik meselesini sordum ‘Kardeşler hatta ikiz kardeşler, kesinlikle bir sorun olmayacak. Genel Başkan Özgür Özel’dir. İstanbul’u kazanacak Sayın İmamoğlu. İstanbul’u kazandıktan sonra da 2028’de bizim cumhurbaşkanı adayımızdır’ ifadelerini kullandı. dedi.