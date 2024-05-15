Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının akabinde Türk siyasetine Emniyetteki bir grup eliyle 17/25 Aralık FETÖ kumpasını anımsatan kirli bir komplo kurulmak istendi. Karanlık eller harekete geçti. Bakanlara, AK Partili isimlere, MHPli isimlere ve yargı mensuplarına kumpas hazırlığını yansıtan konuşmalar ifşa oldu. Açığa alınan 3 polis müdürü hakkında yürütülen soruşturma genişletilirken, MHP lideri Bahçeli, 17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin resti çekti. Külliyede de hareketli saatler yaşandı. Başkan Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi. Erdoğanın karanlık maşaların tezgahladığı ölü doğan kumpasa ilişkin alınan çok kritik kararları bugün açıklaması bekleniyor.