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Külliye'de hareketli gece | Başkan Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u çağırdı: "Çok kritik kararlar çıkacak" / 15.05.24

Külliye'de hareketli gece | Başkan Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u çağırdı: "Çok kritik kararlar çıkacak" / 15.05.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Külliye'de hareketli gece | Başkan Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u çağırdı: "Çok kritik kararlar çıkacak" / 15.05.24

Takvim 03:13
02

İstanbul'da suya yüzde 36 zam geldi | Yeni tarife ne oldu? Metreküpü kaç lira? / 14.05.24

Takvim 02:59
03

Şampiyonluk için gün sayan Galatasaray final maçlarında hata yapmıyor! / 15.05.24

Takvim 01:14
04

İkinci Edanur Gezer vakası: Başakşehir'de Mısırlı iki kardeş gölette boğuldu | Acı gerçek ortaya çıktı / 14.05.24

Takvim 03:40
05

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek fena yakalandı! Polislerin yanında uyuşturucu sordu / 14.05.24

Takvim 03:55
06

Yunanistan ile Kuzey Makedonya arasında isim krizi! Yeni Cumhurbaşkanı Siljanovska-Davkova fitili ateşledi: Önce Miçotakis’ten sonra AB’den tehdit geldi / 14.05.24

Takvim 00:00
07

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Açığa alınan polis müdürlerinin evlerinde arama ve el koyma işlemi başlatıldı! / 14.05.24

Takvim 05:33
08

Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday oldu! "Ben Mourinho'yu getireceğim" diyerek duyurdu... "Artık çocuklar üzülmesin" / 14.05.24

Takvim 04:01
09

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la ilgili ayrılık kararı netleşti! / 14.05.24

Takvim 01:43
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