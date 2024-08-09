Başkan Recep Tayyip Erdoğanın diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan bugün Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Saniyi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırladı. Başkan Erdoğanın ile El Saninin ana gündem maddesi Filistin oldu. Erdoğan görüşmede İsrailin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye suikastıyla ateşkese niyetli olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu, Türkiyenin bölgeye kalıcı barış ve huzuru getirici çözüm için çalışmaya devam ettiğini, Katar ile birlikte sonuç alıcı gayretleri artırma niyetinde olduklarını ifade etti.