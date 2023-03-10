İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin noter, kumar masası deyip hakaretler savurarak ayrıldığı koalisyona İmamoğlu ve Mansur Yavaş şartı ile dönmesinin etkileri sürüyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacandan Meral Akşeneri hedef alan çarpıcı bir çıkış geldi. Akşenerin Biz artık yokuz şeklinde açıklamasını beklenmedik bir gelişme olarak değerlendiren Ali Babacan, Yaralıyıcı bir üslup vardı diyerek tepki gösterdi. Kumar masasında o gece yaşananları da anlatan Babacan, İlk turda Sayın Akşenerin görüşü farklı olduğu için uzlaşı sağlanmadı ifadelerini kullandı. Babacan Akşenerin masa kalktı sözlerinin aksine Masa dağılmadı bir parti kalktı sonra tekrar geldi dedi.