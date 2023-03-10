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'Kumar' masasında o gece neler yaşandı? Ali Babacan'dan İYİ Parti'ye 'üslup' salvosu: Masa değil Akşener kalktı... / 09.03.23

'Kumar' masasında o gece neler yaşandı? Ali Babacan'dan İYİ Parti'ye 'üslup' salvosu: Masa değil Akşener kalktı... / 09.03.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

'Kumar' masasında o gece neler yaşandı? Ali Babacan'dan İYİ Parti'ye 'üslup' salvosu: Masa değil Akşener kalktı... / 09.03.23

Takvim 04:23
02

Bu görüş gayrı milli görüş! Eksen kayması yaşayan Saadet Partisi'nde Kılıçdaroğlu'nu 'Mücahid' ilan eden edene: "Cihat ediyor..." / 08.03.23

Takvim 03:49
03

Yıkıma, kaosa, sapkınlığa aday! FETÖ'sü PKK'sı LGBT'si HDP'si... Tekmili birden Kılıçdaroğlu'na destek için harekete geçti / 09.03.23

Takvim 03:48
04

Bakanlık pazarlığında masayı esir alan HDPKK 6'lı koalisyonla dalga geçiyor: "İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığı'nı istemeyiz" / 09.03.23

Takvim 06:42
05

Galatasaray 18'lik Muhammed Damar’ı gözüne kestirdi / 10.03.23

Takvim 01:17
06

Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında üçlü görüşme! Kalın açıkladı: "Toplantı olumlu bir havada geçti, süreç henüz bitmedi" / 09.03.23

Takvim 02:27
07

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası hükümeti tehdit etmeye başladılar! 6'lı koalisyonun şakşakçıları sosyal medyadan kin kusuyor / 09.03.23

Takvim 04:21
08

HDP'den 6'lı koalisyona geri dönen Meral Akşener'e füze: "Ciddiye almıyoruz işine baksın biz zaten masadayız" / 09.03.23

Takvim 03:30
09

6'lı koalisyonda '7 Kocalı Hürmüz' krizi! CHP fondaşı Halk TV'de İsmail Saymaz itiraf etti: "Bu sistem krizlere gebe!" / 09.03.23

Takvim 00:00
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