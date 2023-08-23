Fetullahçı Terör Örgütü üyesi firari savcı Zekeriya Öz, saklandığı Almanyada bir restoranda Türk işadamı Alber Rıfat Bayraktar tarafından dövüldü. Utanmadan buralarda geziyor musun? diyerek Öze kafa atıp yumruklayan Bayraktar, Hiç pişman değilim. Yüreğim soğudu. Bugün olsa yine yaparım. ifadelerini kullandı. Bayraktara ait şirketin FETÖ bankası Bank Asya aracılığıyla Koza Grubu ve Kaynak Holdinge devredildiği ortaya çıktı. Bayraktarın sorunun çözümü için başvurduğu dönemin savcısı terörist Zekeriya Öze tarafından dilekçesinin yırtıldığı ve Kendine iyi bir avukat bul diyerek tehdit edildiği belirtildi.