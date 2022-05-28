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7/24 Dinle Takvim Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması beklenen sonuçları verdi! TL mevduatta tarihi zirve!
Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması beklenen sonuçları verdi! TL mevduatta tarihi zirve!

Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması beklenen sonuçları verdi! TL mevduatta tarihi zirve!

Takvim

150 Bölüm | 06:03:43
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01

Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması beklenen sonuçları verdi! TL mevduatta tarihi zirve!

Takvim 03:49
02

Abdullah Avcı transfer sezonundaki hedefi açıkladı: 7 bölgeye takviye şart / 24.05.22

Takvim 02:02
03

Rus basınından bomba iddia! Zenit’ten ayrılan ünlü Rus forvet Artem Dzyuba, Beşiktaş'ın hedefinde / 26.05.22

Takvim 01:01
04

Sarı-Lacivertliler Portekizli hoca Jorge Jesus ile her konuda anlaştı / 28.05.22

Takvim 01:49
05

Savunmanın sağına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe ilacını Antalyaspor'un genç yıldızı Bünyamin Balcı'da buldu / 23.05.22

Takvim 01:21
06

İsveç bu kafayla NATO zor! Terör örgütü PKK/YPG sempatizanları Göteborg'da gösteri yaptı / 28.05.22

Takvim 03:21
07

Salmonella virüsü Kinder çikolatalarına nasıl bulaştı? Skandalın ardından fabrikadan açıklama geldi / 28.05.22

Takvim 01:32
08

CHP’liler terör örgütü PKK kanallarında! HDP’ye destek güvenlik güçlerine suçlama / 28.05.22

Takvim 01:56
09

Bu haberi okumadan hafta sonu planı yapmayın! Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı / 28.05.22

Takvim 05:51
10

ABD'de koronavirüs çalışmaları yürüten ünlü Türk doktor Serhat Gümrükçü kiralık katil tuttuğu için tutuklandı / 28.05.22

Takvim 01:22
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