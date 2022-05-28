Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması beklenen sonuçları verdi! TL mevduatta tarihi zirve!

20 Aralık 2021 tarihinde Başkan Erdoğanın Kabine Toplantısındaki açıklamalarının ardından hayata geçirilen Kur Korumalı Mevduat KKM uygulaması, beklenen sonuçları verdi. Başlangıçta sadece yerli bireysel yatırımcılar için uygulamaya alınan, daha sonra şirketler ve yurtdışındaki Türkleri de kapsayan KKM uygulaması ile TL mevduatta rekor artış yaşanırken, dolarizasyon azaldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun BDDK günlük verilerine göre, 22 Aralık 2021de 1 trilyon 833 milyar TL olan Türk Lirası mevduat hacmi, 5 ayda 1 trilyon liradan fazla artarak 24 Mayıs 2022 itibarıyla 2 trilyon 840 milyar lira ile tarihi zirveye ulaştı. 2021ın aralık ayında yüzde 37.9 olan TL mevduatın toplam içerisindeki payı, 24 Mayıs 2022de yüzde 43e yükseldi. Döviz hesaplarının payı da yüzde 62den 57ye indi.