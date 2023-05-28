Bölücülerle yol yürüyen 8li koalisyonun kural tanımaz demokrasi haydutluğu hız kesmeden sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu, saat 18.00de başlayan seçim yasaklarını çiğneyip propaganda SMSi atarak 6 ay içinde İnegölü il yapacağım vaadinde bulundu. Öte yandan CHP lideri 14 Mayıstaki seçimden saatler öncesi seçim yasaklarını delmiş, propaganda videosu paylaşmıştı. Peki yasa ne diyor? 1961 tarih, 256 sayılı kanunun hükmü olan madde 151de seçim yasaklarının başlamasına rağmen propaganda faaliyeti yürütenler hakkında bir aydan 6 aya kadar hapis cezası verilebileceği söyleniyor.