Soykırımcı İsrailin en büyük destekçisi ABD, küresel ahlaksızlıkta zirve yaptı. Gazze üzerine emperyal hayaller kuran ABD Başkanı Donald Trump, ABD Gazzeye sahip olacak ve Gazzeyi Orta Doğudaki zengin ülkelerle birlikte inşa edecek ifadelerini kullandı. Bunu büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün diyen Trump, Gazzeye çökme planını yineleyip Mısır ve Ürdün yardım etmeli, Suudi Arabistanın muazzam parası var dedi. Öte yandan Trumpın Gazzeyi ilhak planı yeni değil... Damat Kushnerin Şubat 2024te dile getirdiği sinsi plan ortaya çıktı.