Son dakika haberine göre Türkiyenin Kuran-ı Kerime yapılan saldırı sonrası İsveçe NATO kapılarını kapatmasının yankıları sürüyor. İsveçin üyeliğine onay vermeyeceğini açıklayan Türkiye ile ilgili ABD basını bir kez daha skandal bir analiz yayınladı. Foreign Policyde NATO Türkiyenin şantajına karşı durmalı başlıklı yazıda Türkiye adeta tehdit edilirken, Yunan basını da durumdan fırsat yaratmaya çalışarak FPnin analizini Erdoğanın Türkiyesi NATOnun Truva Atı başlığı ile okurlarına sundu. Öte yandan bir İngiliz yayın kuruluşu daha skandal bir Türkiye analizi ile okurlarının karşısına çıktı. Türkiyenin iki yüzlü padişahı batının dostu değil başlıklı yazıda skandal ifadeler yer aldı. The Guardianın skandal manşetine AK Partiden tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Seçim yaklaşırken Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye’yi hedef alan yayınlar yine sıraya girdi. Bunların hepsi sadece kara propagandadır. Her zaman olduğu gibi milletimizin iradesine çarpıp çöp olacaklar dedi.