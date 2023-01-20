Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğanın seçimin tarihini 14 Mayıs 2023 olarak açıklamasının ardından küresel çete saldırılarını artırdı. 14 Mayıs öylesine şifrelerle dolu ki, Adnan Menderesin 73 yıl önce demokratik zaferinin yıldönümü olması dışında, küresel çete için de mesaj yüklü bir tarih. Türkiye IMFye olan borcunu son kuruşuna kadar ödeyerek boyunduruk altından kurtuldu. 14 Mayıs 2023 tarihi IMFye borcun sıfırlanmasının 10. yılı. 14 Mayıs 2013 tarihinden 2 hafta sonra Türkiyeye karşı sokak eylemleri ve ekonomik saldırılar başlamış ve yıllarca farklı yollarla Türk ekonomisi hedef alınmıştı. İşte 14 Mayıs tarihindeki seçimlerde dikkat çeken IMF detayı.