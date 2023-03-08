6lı koalisyondaki binbir kaos ve çekişmenin gölgesinde Millet İttifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlunun adaylık ilanı sonrası küresel çetenin medya baronları da harekete geçti. Türkiyenin sessiz gücü Kılıçdaroğlu, Erdoğanı ele geçiriyor başlıklı haberle gelişmeyi okurlarına duyuran France 24 çirkin bir algı operasyonuna soyundu. Haberde CHP liderinin Alevi kimliği ön plana atıldı, Alevilerin ayrımcılığa ve katliama maruz kaldığı şeklinde skandal provokasyon yayıldı. Seçimlere sayılı bir zaman kala Kılıçdaroğlunun Alevi kimliği üzerinden bir kaos havası oluşturmak isteyen küresel çeten aksine Türkiyede son zamanlarda birliği ve kardeşliği pekiştirmek adına olumlu ve somut adımlar atıldı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.