Küresel çete, dünyanın nüfus politikasını kontrol etmek amacıyla farklı ülkelerdeki vakıf ve sermaya sahipleri eliyle denetim mekanizmaları kuruyor. Geçtiğimiz yıllarda Koç Üniversitesinin mezuniyet töreninde konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Türkiyedeki nüfusun giderek fazlalaştığından yakınarak, nüfusun az olması gerektiğini ifade etmişti. Benzer bir söylemi bugünlerde yeniden tekrarlayan Koç, Devlette 5,5 milyon kişi çalışıyor. Dolayısıyla 2 milyon kişiyle bu devlet rahatlıkla döner. 600 milletvekili var, 200’üyle rahatlıkla hallolur. Bu kadar nüfusla hareket etmek ve ekonomiyi sağlamlaştırmak zor. Çünkü kendi yarattığımız kaynak kendimize yetmiyor. diyerek adeta gelişmekte olan Türkiyenin genç nüfus artışına karşı olduğunu ifade etti. Küresel çetenin Başkan Erdoğan, her defasında nüfusun daha fazla olması gerektiğini vurguluyor.