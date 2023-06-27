28 Mayıs sonrası küresel tetikçilerin Başkan Erdoğan ve milli iradeyi hedef alan algı operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor. İngiliz Reuters, NATO Liderler Zirvesi öncesi özel dosya başlığı altında Başkan Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğanı hedef gösterdi. Kirli dezenformasyonun yayılmasına CHP yandaşı medya, fondaş haber siteleri ve FETÖ - ABD güdümündeki yayıncılar ön ayak oldu. Gelişme üzerine Cumhurbaşkanlığı harekete geçti. Böylesi operasyonel haberlerin Türkiye’nin ilkesel tutumuna asla zarar vermeyeceğinin altı çizildi, yalan haberi servis eden Reuters, 171 yıllık bir medya kuruluşunun kendini açıkça küçük düşürmesinin acınası bir örneğidir ifadeleriyle kınandı.