2023 seçimlerine giderayak küresel tetikçiler 7li koalisyona arka çıkmaya devam ediyor. İngiliz The Economist Türk millettinin demokratik iradesini gasbetmeye yeltenen 2023ün en önemli seçimi başlıklı skandal bir analiz yayınladı. Söz konusu yazıda Demokrasiyi kurtarın, Oy verin, Erdoğan gitmeli gibi ifadeler kullanılması büyük tepki çekti. Öte yandan 14 Mayıs seçimleri için tavrını açıkça belli eden İngiliz tetikçi,Kemal Kılıçdaroğlunu Türkiyenin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz dedi, 7li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu için Sevimli bir şekilde alçakgönüllü güzellemesi yaptı.