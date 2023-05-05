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Küresel tetikçilerden seçimlere müdahale girişimi! The Economist'ten 'Erdoğan gitmeli' manşeti: "Kılıçdaroğlu'nu içtenlikle destekliyoruz" / 05.05.23

Küresel tetikçilerden seçimlere müdahale girişimi! The Economist'ten 'Erdoğan gitmeli' manşeti: "Kılıçdaroğlu'nu içtenlikle destekliyoruz" / 05.05.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Küresel tetikçilerden seçimlere müdahale girişimi! The Economist'ten 'Erdoğan gitmeli' manşeti: "Kılıçdaroğlu'nu içtenlikle destekliyoruz" / 05.05.23

Takvim 04:35
02

Tetikçi Batı medyasından küstah manşetler! Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Milli iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz / 05.05.23

Takvim 03:19
03

Başkan Erdoğan'dan Kandil'in övgüsüne mazhar olan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Neler taahhüt ettiği ortaya çıkıyor, maskelerini indireceğiz / 05.05.23

Takvim 02:31
04

10 yıl sonra kabul etti! Kılıçdaroğlu'ndan "17/25 Aralık FETÖ kumpasıdır" itirafı: Erdoğan'a deep fake ile sahte ses kayıtları yaptılar / 05.05.23

Takvim 02:47
05

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu! Türkiye'de 'üst düzey' tahıl toplantısı: "Zaruret ortaya çıktı" / 05.05.23

Takvim 02:04
06

Twitter sıkışan 7'li koalisyona alan mı açıyor? Kılıçdaroğlu'na zamanlaması manidar gri tik: Uzmanına sorduk / 04.05.23

Takvim 02:50
07

Resmi Gazete'de 'ücretsiz doğal gaz' kararı: Abonelerden tahsil edilen faturalara 3 gün içinde para iadesi / 05.05.23

Takvim 00:56
08

Şirin Payzın'ın AK Parti hazımsızlığı! SİHA-İHA reklamlarını hedef aldı / 04.05.23

Takvim 01:36
09

Takvim.com.tr gündeme getirmişti! The Economist’te yer alan 7’li koalisyonun yıkım planına MHP’den çok sert tepki / 04.05.23

Takvim 04:05
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