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Küresel yazılım kesintisi tüm dünyayı kaosa sürükledi! Yerli yazılımın önemi ortaya çıktı! Türkiye'de ne kullanılıyor? Rusya ve Çin neden hiç etkilenmedi? / 20.07.24

Küresel yazılım kesintisi tüm dünyayı kaosa sürükledi! Yerli yazılımın önemi ortaya çıktı! Türkiye'de ne kullanılıyor? Rusya ve Çin neden hiç etkilenmedi? / 20.07.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Küresel yazılım kesintisi tüm dünyayı kaosa sürükledi! Yerli yazılımın önemi ortaya çıktı! Türkiye'de ne kullanılıyor? Rusya ve Çin neden hiç etkilenmedi? / 20.07.24

Takvim 07:09
02

Eski ABD Başkanı Barack Obama danışmanlık yapmıştı! Microsoft CrowdStrike kaosu sonrası Leave the World Behind filmi gündem oldu: Ürkütücü şekilde benzemiyor mu? / 19.07.24

Takvim 02:54
03

CHP şova gelince var icraatta yok! İzmir’de yalnızca 30 ilçeden 18'inde veteriner işleri müdürlüğü bulunuyor! Antibiyotik bile mevcut değil / 19.07.24

Takvim 07:22
04

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan transfer müjdesi! Canlı yayında açıkladı! Berat Albayrak'a özel teşekkür / 19.07.24

Takvim 08:34
05

İngiltere sokakları karıştı! Protestocular polis aracını devirdi, çift katlı otobüsü ateşe verdi | A Haber olay yerinden son durumu aktardı / 19.07.24

Takvim 02:42
06

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır / 19.07.24

Takvim 07:04
07

Fenerbahçe En Nesyri transferini bitirdi: Resmi anlaşma tamam! İşte ödenecek rakam / 19.07.24

Takvim 03:03
08

Timur Cihantimur’a tutuklu bulunduğu birimde saldırı! Dudağını patlatıp dişlerini kırdılar! Avukatlarından tahliye talebi: Güvenli bir yer değil / 19.07.24

Takvim 03:02
09

Dışişleri Bakanlığı: ''İsrail, Filistin topraklarındaki mevcudiyetini bir an önce sona erdirmeli'' / 19.07.24

Takvim 03:44
10

Transferi duyurdular! Atletico Madrid'in yıldızı Beşiktaş'a / 19.07.24

Takvim 02:40
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