Microsoftta yaşanan büyük çaplı kesinti kendi işletim sistemine sahip olmayan neredeyse tüm ülkelerde kaosa yol açtı. ABD siber güvenlik şirketi CrowdStrike, hatadan sorumlu olduklarını kabul etti. Global ölçekte havayollarında, havalimanlarında, bankalarda, telekom şirketlerinde ve yayın organlarında bilgi teknolojileri kesintileri yaşandı. Tüm dünyada Covid-19dan bu yana küresel havacılık sistemi panoların kapanması ile ilk kez karşı karşıya kaldı. Türkiyede yerli ve milli teknolojik hamleler sayesinde çok ciddi bir sorun yaşanmasa da uçak seferlerinde bazı problemler yaşandı. Yerli ve milli işletim sistemi Pardusu kullanan kamu kurumları ve özel şirketler ise yaşanan krizden etkilenmedi.