"Kürt sorunu" tartışmasında son perde! CHP ve İYİ Parti HDP'nin bölünme talebine meşru dedi! İşte HDP'nin skandal istekleri / 26.09.21

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Erken seçim naraları atan Millet İttifakı baş ortağı CHP ile gizli ittifakı HDP arasında yaşanan “Kürt sorunu” tartışması gündemdeki yerini koruyor. Kılıçdaroğlu’nun çağrısına HDP’den İmralı yanıtı gelmişti. HDP’nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ı işaret etmesi büyük tepki çekerken CHP’den HDP ve Demirtaş güzellemeleri gelmeye devam etti. İşte HDP’nin şartlarından bazıları: Öcalan tek muhatap kabul edilsin. Özerklik ve Kürdistan’a anayasal statü. Terör operasyonları dursun.