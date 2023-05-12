Kurtlar Vadisi müziklerinde imzası olan usta sanatçı Özer Özel, Başkan Erdoğana desteğini açıkladı. Devletimin elden gitmesine seyirci mi kalacağım? diyen Özel, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tekrar başkanımız olmalı. Çünkü pusuda bekleyen sırtlanlara fırsat vermemeliyiz. Devletimin elden gitmesine seyirci mi kalacağım? Başkanımız Erdoğan tekrar başkanımız olmalı. Çünkü sırtlanlar azıttılar. dedi. Usta sanatçının bu açıklamasında sonra milli irade düşmanları sosyal medya hesabından linç yağmuruna tuttu.