Kurtlar Vadisi'ndeki 'Rauf Denktaş' sahnesi yeniden gündemde! Ayşenur Arslan'a 'Türk Mukavemet Teşkilatı' yanıtı... / 13.02.22

Geçtiğimiz günlerde CHPnin kanalı Halk TV sunucusu Ayşenur Arslanın, KKTCde öldürülen Halil Falyalı ile ilgili program yaparken Kıbrısta Rum katliamlarına karşı Kıbrıs Türkünün varlığını korumak ve katliamlara karşı direniş için kurulan Türk Mukavemet Teşkilatına saldırdı. Arslanın skandalı A Haber ekranlarında masaya yatırılırken en güzel yanıt Kurtlar Vadisi dizisinde Kıbrıs meselesini ve TMTyi anlatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaşın sahnesiyle verildi.