Olaylı CHP 38. Olağan Kurultayında 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona ermiş Ekrem İmamoğlunun tavşan adayı Özgür Özel genel başkan olmuştu. Kaos ve kavgalar arasında gerçekleşen kurultayın perde arkasında yaşananlar aylar sonra ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğluna yakınlığıyla bilinen CHPli Nuray Başaran katılığı canlı yayında İmamoğlunun şantajını anlattı. Nuray Başaran, Ekrem Bey geldi Kemal Bey’e dedi ki “Siz mi açıklayacaksınız çekildiğinizi ben mi ilan edeyim” dedi. O arada ikinci tur başladı bu manipülasyonlar başladı biz hepimiz kaldık. Oda da hararet arttı, tepki arttı insanlarda gösterdi. Küfürlü bir kelime ile çık dışarı dediler odadan kovdular odadan ifadelerini kullandı.