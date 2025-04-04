CHP olağanüstü kurultay arifesinde kriz dolu günlerden geçiyor. Kurultayın Yenimahallede dar bir salonda yapılacak olması ve blok liste dayatması delegeleri isyan ettirdi. Konuya ilişkin Takvim.com.trden Ahmet Zerene konuşan bir CHP üyesi Blok liste CHPye yakışmıyor çarşaf liste esastır dedi. Blok liste kararının mimarı Veli Ağbaba olarak anılırken, Ankara delegelerinin çarşaf liste istediği, Ağbabanın da Ankara İl Başkanı Ümit Erkolla kapıştığı iddia edildi. CHPli Ağbabanın Özel lehine önce kurultayı sonra da partiyi dizayn girişimlerine başladığı söyleniyor. Adaylık sinyallerinin ardından aday olmayacağını beyan eden Kemal Kılıçdaroğlu ,Gökan Zeybekin kendisini hedef alan sözlerine yanıt verip Ekrem İmamoğluna sert sözlerle yüklendi.