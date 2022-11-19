Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, dün yaptığı açıklamada, Kuzey Korenin doğu yönüne yerel saatle 10.18de kıtalararası balistik füze fırlattığını duyurmuştu. Gelen bilgilere göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un füze denemesini kızıyla birlikte izled. Kimin elinden tuttuğu 12-13 yaşlarındaki beyaz montlu bir kız çocuğu ile tekerlekli füze platformunun önünde yürüdüğü, piste taşınırken izlediği, dikey konuma getirildikten sonra pistte dolaştığı görülüyor. ABDli basketbolcu Dennis Rodman, Bebekleri Ju Aeyi kucağıma aldım, Bayan Ri ile de konuştum. ifadesini kullandığı adı belirtilmeyen çocuk, ilk kez kameraların karşısına çıktı.