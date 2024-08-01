Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyenin İranın başkenti Tahranda İsrail tarafından düzenlenen suikastla şehit edilmesi dünya gündemine bomba gibi düşerken algı operasyonlarının ve alçak provokasyonların baş adresi olan Ekşi Sözlük yine üzerine düşeni yaptı. Açılan Hamas liderinin Tahranda suikast ile öldürülmesi adlı başlığın altına birçok Türk düşmanı hadsiz skandal yorumlarda bulundu. Yorumlarda mesajın Türkiyeye verildiği ifade edilip MOSSADa övgüler dizilirken Bugün İran’a bomba atan yarın Külliye’ye atar denildi. Haniye suikastı ve Ekşi Sözlükteki Türk düşmanlarının yorumları, MİTin MOSSADa düzenlediği operasyonları akıllara getirdi. Ülkemizde de suikast operasyonları yapma planları deşifre olunca MİT peş peşe başarılı operasyonlar düzenleyip oyunlarını bozdu.