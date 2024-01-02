Her türlü sapkınlığın yaşandığı, yıllardır İslamın kutsallarına hakaret eden yazarlarıyla ve pedofili skandallarıyla haber olan, internetin lağım çukuru olan Ekşi Sözlük yeni bir rezilliğe daha imza attı. Lağım çukuru, Ege A., isimli kişinin üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı yeşil renkli bayrak açan İsmail Aydemire Sen Arap sevicisin diyerek yumruk attığı provokasyonu meşrulaştırmaya çalıştı. Kelime-i Tevhid bayrağını hedef alan lağım çukuru Ekşi Sözlük, İslam’ı ve Müslümanları ağır hakaretlerle hedef aldı.