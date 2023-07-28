CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu satılık gazeteciler dedi, öyle bir bomba fırlattı ki, partide de CHP medyasında da her gün bir kavga kıyamet çıktı. İmamoğlu ile girdiği koltuk savaşını ilginç bir taktikle CHP medyasına yönelten Kılıçdaroğlu, özellikle Soner Yalçının Odatvsinin hedefinde. İmamoğlu destekçisi Odatv, her gün bir Kılıçdaroğlu ve medyası dosyası açarken, Bay Kemal cephesinden de ilginç hamleler geldi. İmamoğlunun ihaleye boğduğu bir şirket ve bu şirket üzerinden medyaya dağıtılan para iddiası ise ortalığı karıştıracak. Takvim.com.tr de Ekremci medyanın fon kaynağı olduğu iddia edilen Reklam İstanbulu mercek altına aldı. Söz konusu şirketin CHPli İBBden 6 ihalede toplamda 17.508.980 TL aldığı gözlemlenirken tek kalemde 9.984.250 TLlik ödeme yapılması dikkatlerden kaçmadı. Şirketin sahibi ise bir başka CHPli Uğurhan Atma.