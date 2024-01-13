Son dakika haberi... Gazzeye saldırılarda BM Soykırım Sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle İsraile karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan davanın ikinci ve son gün duruşması başladı. Soykırım davası açılan İsrail tarafı savunma yapıyor. Üç aydır Gazze’ye ölüm yağdıran terör devleti İsrail, akıllara zarar bir savunma yapıp asıl soykırımcının Hamas olduğunu iddia ederken soykırımcının İngiliz avukatı Malcolm Shaw’ın, savunma kağıdını kaybettiği anlar gündem oldu. Öte yandan soykırım davasının duruşmalarına katılan yüzlerce protestocu, İsrailin Gazzede cezasızlıkla süren soykırımına son verilmesi çağrısında bulundu. Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrikanın soykırımla suçladığı İsraile yönelik talep ettiği ihtiyati tedbir kararlarını görüşmek üzere müzakerelere başladığını açıkladı. Güney Afrika, 9 ihtiyati tedbir kararına hükmedilmesini talep ediyor.