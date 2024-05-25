Uluslararası Adalet Divanı Güney Afrika’nın geçtiğimiz hafta, İsrailin Refah saldırısını durdurması ve Gazzeden çekilmesi yönündeki talimat talebine ilişkin kararını verdi. Uluslararası Adalet Divanı, İsrail saldırısı altındaki Gazzedeki insani durumun daha da kötüleştiğini ve yeni tedbir kararlarına ihtiyaç duyulduğunu bildirirken İsraile bir ay süre verildiğini duyurdu ve saldırıların sona ermesi, Refah sınır kapısının açılması gerektiğini bildirdi. Aynı zamanda alınan karar sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, Uluslararası Adalet Divanının UAD İsrailin Gazzedeki saldırılarını derhal durdurması kararına ilişkin, en kısa sürede uyması gerektiğini vurguladı.