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7/24 Dinle Takvim Latif Şimşek'e saldıran DP'li Cemal Enginyurt'a Genel Başkan kalkanı! Gültekin Uysal gazetecileri hedef aldı: Skandal sözler / 12.08.22
Latif Şimşek'e saldıran DP'li Cemal Enginyurt'a Genel Başkan kalkanı! Gültekin Uysal gazetecileri hedef aldı: Skandal sözler / 12.08.22

Latif Şimşek'e saldıran DP'li Cemal Enginyurt'a Genel Başkan kalkanı! Gültekin Uysal gazetecileri hedef aldı: Skandal sözler / 12.08.22

Takvim

150 Bölüm | 06:01:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Latif Şimşek'e saldıran DP'li Cemal Enginyurt'a Genel Başkan kalkanı! Gültekin Uysal gazetecileri hedef aldı: Skandal sözler / 12.08.22

Takvim 01:07
02

Sosyal konut projesinde emekliye yüzde 20 kontenjan! / 10.08.22

Takvim 02:43
03

Otoda bayi ve galeri kumpası mercek altında! Bakan Muş açıkladı: Cezası 2 milyon! / 04.08.22

Takvim 02:15
04

Almanya'da enerji krizi derinleşiyor! Alman güvenlik yetkilileri iç karışıklık uyarısı verdi / 06.08.22

Takvim 01:58
05

Trabzonspor Özbek santrfor Shomurodov için harekete geçti / 08.08.22

Takvim 01:23
06

Adana'da şehit eşine CHP zulmü: İzindeyken kovdular / 01.08.22

Takvim 01:34
07

Halka değil yandaşa hizmet! Mangır medyası CHP'li ve İP'li belediyeleri haraca bağladı: Olmayan başarıyı 'varmış gibi' gösterme girişimi / 12.08.22

Takvim 02:50
08

Başkan Erdoğan’dan 84 milyona mektup: Yeniden zafere ulaştırmakta kararlıyız / 13.08.22

Takvim 02:29
09

Trabzonspor Hatayspor engelini tek golle geçti! / 12.08.22

Takvim 01:37
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