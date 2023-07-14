Fondaş Levent Gültekinin Kemal Kılıçdaroğlunun kendisine Adaylığımı engelleme şansım yok dediğini açıklamasının ardından CHPde çarşı pazar karıştı. CHP Genel Merkezi İddia edilen diyalog tamamıyla hayal ürünüdür açıklamasını yapıp Bay Bay Kemali kahraman ilan etti. Gelişme üzerine iddia makamı Levent Gültekinden bomba bir çıkış daha geldi. Kemal Beyi bir el aday yaptı. diyen Gültekin, Kemal Bey istese de istifa edemez, bakın etmiyor demiyorum, edemiyor. diye konuştu. Kılıçdaroğlunun adaylığı ile ilgili organizasyonun 3 yıl önceden başladığını söyleyen Gültekin, bu organizasyona Tuncay Özkan, Erdoğan Toprak, Enis Berberoğlu, Okan Konuralp dörtlüsünün öncülük ettiğini dile getirdi.