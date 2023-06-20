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LGBT terörüne destek veren Ahmet Mümtaz Taylan'a tepkiler dinmiyor: Batı'nız buysa Batı'nız batsın! / 20.06.23

LGBT terörüne destek veren Ahmet Mümtaz Taylan'a tepkiler dinmiyor: Batı'nız buysa Batı'nız batsın! / 20.06.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

LGBT terörüne destek veren Ahmet Mümtaz Taylan'a tepkiler dinmiyor: Batı'nız buysa Batı'nız batsın! / 20.06.23

Takvim 01:21
02

AK Parti'de yeni görevlendirmeler! MYK'da boş kalan 3 koltuk için isimler belli oldu / 20.06.23

Takvim 03:28
03

Rus gazeteci Gusman, Başkan Erdoğan'ı anlatan belgesel hazırladı: O sadece büyük bir siyasetçi değil, büyük bir kişilik, büyük bir karizma / 20.06.23

Takvim 03:06
04

EYT'liye prim formülü! Kimler hangi tarihlere dikkat etmeli? Daha az ödeme için ne yapmalı?

Takvim 02:51
05

Kılıçdaroğlu'nun A Takımı pozisyon aldı! İmamoğlu'na 'Delege bizde, karar bizde' ayarı: Faik Öztrak'tan "İşine bak Ekrem" mesajı / 20.06.23

Takvim 03:47
06

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan ile görüşen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay tarih verdi / 20.06.23

Takvim 02:53
07

Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyleyen Abdüllatif Şener'den tuhaf açıklama: Kafa bulmak için söyledim / 20.06.23

Takvim 00:00
08

İYİ Parti'nin 'CHP'siz yerel seçim' planı deşifre oldu! Akşener'in sağ kolu Turhan Çömez: "Sonuç alacak adımlar atacağız" / 20.06.23

Takvim 02:29
09

Galatasaray'dan İspanyol yıldız Angelino’ya dev teklif! Yöneticiler kolları sıvadı... / 20.06.23

Takvim 01:14
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