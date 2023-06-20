Son dakika haberleri... Küresel çapta ABD ve Avrupanın başını çektiği LGBT terörüne Türkiyede CHP ve HDP öncülük ediyor. Son olarak Babalar Gününü fırsat bilen Ahmet Mümtaz Taylan, LGBT sapkınlığını öven bir skandala imza attı. Taylana tepkiler yükselirken meseleyi köşesine taşıyan Sabah Yazarı Salih Tuna, Topluma cinsiyetsizliği dayatan, kendilerini karşı cinsten hissettiklerine söyleyen iki yaşındaki çocukların bile cinsiyet değiştirmelerine karar veren, çocukların erişkinlerle cinsel ilişki yaşamasını çocuk hakları kapsamında değerlendiren, pedofili ve ensest ilişkiyi masum görenlere karşı… Batınız buysa, Batınız batsın! demeyelim de taşa mı dönelim! ifadelerine yer verdi.