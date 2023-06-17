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LGBT terörüne geçit yok! Melike Şahin ve Mabel Matiz'in konserleri iptal edildi... Denizli Büyükşehir Belediyesi açıkladı / 17.06.23

LGBT terörüne geçit yok! Melike Şahin ve Mabel Matiz'in konserleri iptal edildi... Denizli Büyükşehir Belediyesi açıkladı / 17.06.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

LGBT terörüne geçit yok! Melike Şahin ve Mabel Matiz'in konserleri iptal edildi... Denizli Büyükşehir Belediyesi açıkladı / 17.06.23

Takvim 01:05
02

ABD'li oyun şirketinden skandal! ‘Stumble Guys’ oyununda çocukara LGBT terörü pompalandı / 17.06.23

Takvim 01:09
03

Başkan Erdoğan, vefat eden eski İtalya Başbakanı Berlusconi için makale kaleme aldı: İlk temas 3 Kasım 2002... / 17.06.23

Takvim 01:57
04

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 29 ile 'sarı kodlu' uyarı! Kuvvetli yağış kapıda / 17.06.23

Takvim 01:27
05

CHP'li Eren Erdem'den günün fıkrası: Erdoğan'a değil yedi düvele kaybettik / 16.06.23

Takvim 01:31
06

Avrupa'da 'sağlıksız' sistem! İngiltere'de binlerce pratisyen hekim çalışma saatlerini ve maaşları protesto etti / 16.06.23

Takvim 03:15
07

CHP'yi tokatlayan tokatlayana! Abdüllatif Şener depremi! Özgür Özel ve Faik Öztrak'tan olay sözler / 16.06.23

Takvim 03:52
08

Teröristlerin cirit attığı İsveç'ten Türkiye'ye yaranma çabası: PKK dahil tüm terör örgütlerini kınıyoruz / 16.06.23

Takvim 02:28
09

Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan bir 'derin devlet' çıkışı daha: Onların savaşlarını reddettim... Biden Obama ve Clinton itirafı / 16.06.23

Takvim 02:34
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