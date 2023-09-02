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LGBT terörüne karşı çıkan dünyaca ünlü müzik grubu Moloko’nun eski solisti Róisín Murphy'nin konserleri iptal edildi! Plak şirketi gelirleri sapkınlara aktaracak / 02.09.23

LGBT terörüne karşı çıkan dünyaca ünlü müzik grubu Moloko’nun eski solisti Róisín Murphy'nin konserleri iptal edildi! Plak şirketi gelirleri sapkınlara aktaracak / 02.09.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

LGBT terörüne karşı çıkan dünyaca ünlü müzik grubu Moloko’nun eski solisti Róisín Murphy'nin konserleri iptal edildi! Plak şirketi gelirleri sapkınlara aktaracak / 02.09.23

Takvim 00:00
02

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu! Demokratik, sivil ve özgürlükçü bir anayasa hedefliyoruz / 02.09.23

Takvim 02:41
03

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Kılıçdaroğlu'na salvo: Biz Ümit Özdağ bakan olsun diye mi Kılıçdaroğlu'na oy verdik? / 02.09.23

Takvim 03:13
04

Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST'te önemli açıklamalar: Zalimlerle aynı olduğumuz gün, bizim kıyametimizdir / 02.09.23

Takvim 00:00
05

Kılıçdaroğlu CHP ve Atatürk düşmanı Perinaz Mahpeyker'i danışman olarak atadı! Troll başı Eren Erdem nasıl savunacağını şaşırdı / 02.09.23

Takvim 00:00
06

Dünyanın gözü Başkan Erdoğan Putin görüşmesinde! / 02.09.23

Takvim 00:00
07

Başkan Erdoğan talimatı verdi: 17 milyona ödeme! Emeklilere 5 bin TL ikramiye...

Takvim 01:27
08

Arabuluculuk dönemi resmen başladı! 80 bin kira uyuşmazlığının arabulucuya gitmesi bekleniyor! Sistem nasıl işleycek? / 02.09.23

Takvim 02:52
09

Ankara Halk Ekmek Fabrikası’ndaki rüşvetin belgesi ortaya çıktı: "Mansur Yavaş istifa etsin" / 01.09.23

Takvim 02:44
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