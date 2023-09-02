Anglo-İrlandalı elektronica-pop müzik yapan Molokonun eski solistlerinden Róisín Murphynin konserleri LGBT terörü yüzünden iptal edildi. Çocukların cinsiyet değiştirme ameliyatı olabilmek gelişimlerini durdurmalarını sağlayan ilaçları kullanmasına karşı çıkan ve “trans çocuk” tanımını kabul etmeyen Murphy’nin yeni albümünün lansman konserleri küresel bir çete haline gelen LGBT lobisine takıldı. Sosyal medya linçiyle yetinmeyen sapkın LGBTliler Murphy’nin albümünün gelirine de göz dikti. Plak şirketinin 8 Eylül Cuma günü çıkması planlanan yeni albümün tanıtımını durdurduğu ve tüm geliri sapkın LGBTyi destekleyen hayır kurumlarına bağışlayacağı bildirildi.