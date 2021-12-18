Libya'daki seçim öncesi kritik temas! Başkan Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile görüştü / 18.12.21

Libyada başkanlık seçimi için bir haftadan az zaman kalmasına rağmen nihai aday listesi açıklanmadı. Seçimlerin yapılamaması veya uluslararası gözlem altında düzenlenmeyecek olmasının ülkeyi yeniden şiddet sarmalına sürüklemesinden endişe ediliyor. Öte yandan seçim yaklaşılırken Başkan Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbulda bulunan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile görüştü. Gelen son haberlere göre, diplomatik kaynaklar Türkiyenin Libyadaki seçimlerin adil ve tarafsız bir ortamda yapılmasını istediğini bildirdi.