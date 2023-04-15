14 Mayıs seçimlerine sayılı bir zaman kalırken, İYİ Parti ve CHPnin YSKya sunduğu isimler partiler içinde kriz çıkardı. CHPnin FETÖ temaslı Yüksel Taşkını İzmir 1. sıradan aday göstermesi Sadullah Ergini Ankara 1. bölgeye yazmasına tepkiler yükselirken İyi Partide Kocaeliden tekrar aday gösterilen Küfürbaz Lütfü Türkkan, Ordudan FETÖnün desteklediği İdris Naim Şahin ve Elazığdan İrfan Sönmez gibi isimlerin adaylığı partiyi karıştırdı. Kulislere göre İyi Partide altında İyi Partili Ülkücüler yazan bir bildiri dolaştırılıyor. Bildiride ülkücülerin listelere alınmadığı ve işin içine özel ilişkilerin girdiği iddia ediliyor. Çeteleşme ile itham edilen isimlerin ise Meral Akşenerin yakın ekibi olması dikkat çekiyor... İşte detaylar...