Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Litvanyadaki NATO Zirvesi kapsamında görüştü. Başkan Erdoğan, 3lü zirvenin ardından Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü. Başkan Erdoğanın iki görüşmesi de basına kapalı gerçekleştirildi. Üst düzey Türk yetkili, Vilniustaki üçlü toplantıda Türkiyenin, yaptırımların kaldırılması ve vize serbestisi dahil AB sürecine ilişkin tam destek aldığını bildirdi. Stoltenberg, NATO tarihinde ilk kez Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atanacağını açıkladı. 3lü zirve sonrası konuşan Stoltenberg, Erdoğan, İsveç kararını Meclise götürecek dedi.