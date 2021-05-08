Liyakat konusu İBB’de rafa kalktı! Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB kadroları CHP’lilerle doluyor / 08.05.21

CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun her fırsatta dile getirdiği liyakat konusu İBB’de rafa kalktı. CHPli İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iştiraki olan kurumları CHP’li isimlerle doldurmaya devam ediyor. İmamoğlu’nun belediye iştiraklerine CHP’li isimleri danışman adı altında atayarak kayırdığı ortaya çıktı. Son dakika bilgisine göre İmamoğlunun CHP Eyüp İlçe Başkanı Sinan Akçiçek’i İmar A.Şye danışman olarak atadığı öğrenildi. İmamoğlu’nun aynı zamanda daha önce İBB meclis üyeliği yapmış lise mezunu CHP’li İsmail Söylemez’i de BELBİM A.Ş.’ye yönetim kurulu üyesi olarak atadığı ortaya çıktı.