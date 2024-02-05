Avrupa başkentleri öfkeli çiftçilerin eylemleri ile yangın yerine dönerken “Brexit” ile Avrupa Birliği’nden ayrılan İngiltere; Fransa, Almanya ve Hollanda başta olmak üzere AB ile hesaplaşmaya soyundu. Fransız gazetelerinin Brexit’in dördüncü yıldönümünde İngilizlerin AB’den ayrılmaktan pişman olduğunu yazdığını hatırlatan İngiliz gazetesi Daily Mail, çiftçi isyanının tam da Brexit yıldönümüne denk geldiğine dikkat çekti ve “AB varoluşsal krizle karşı karşıya” diyerek Avrupa’nın büyük bir krizin eşiğinde olduğunu belirtti.