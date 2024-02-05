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Londra Brüksel hattında ‘Brexit’ hesaplaşması: Öfkeli çiftçiler Avrupa Birliği’ni felç etti! Olaf Scholz ve Emmanuel Macron varoluşsal krizde / 04.02.24

Londra Brüksel hattında ‘Brexit’ hesaplaşması: Öfkeli çiftçiler Avrupa Birliği’ni felç etti! Olaf Scholz ve Emmanuel Macron varoluşsal krizde / 04.02.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Londra Brüksel hattında ‘Brexit’ hesaplaşması: Öfkeli çiftçiler Avrupa Birliği’ni felç etti! Olaf Scholz ve Emmanuel Macron varoluşsal krizde / 04.02.24

Takvim 03:46
02

Fondaş T24'ten rezil ve sistematik algı operasyonu! CHP'li Lütfü Savaş’ı "AK Parti adayı" olarak yazdılar / 04.02.24

Takvim 03:40
03

Ertuğrul Doğan'dan kritik açıklamalar: Bu sistem değişecek / 04.02.24

Takvim 01:50
04

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Güldür Güldür'ün 'Gazi' skecine tepki: Soytarılar / 04.02.24

Takvim 07:35
05

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan Çekmeköy'e metro müjdesi! Gençlere 10 bin TL burs / 04.02.24

Takvim 04:31
06

Milyonların merakla beklediği gelişme: Emekliye fark zamanı! Yeni aylıklar ne oldu? Yapılacak ödeme nasıl hesaplanacak?

Takvim 02:23
07

Başkan Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı! Deprem konutlarını teslim etti: 11 il ayağa kalkana kadar dinlenmek yok / 04.02.24

Takvim 06:59
08

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber ekranlarında merak edilen soruları cevapladı / 04.02.24

Takvim 07:09
09

SpaceX duyurdu! Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüşü bir kez daha ertelendi / 03.02.24

Takvim 00:50
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