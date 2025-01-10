ABDnin California eyaletinin Los Angeles kentinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 5e yükseldi. Yangınlar hala kontrol altına alınamazken 10 bin 600 dönümden fazla alan yok oldu. Hollywood Tepesinin de boşaltıldığı bilinirken ABDnin sembollerinden biri olan Hollywood Tabelasını alevler sardı. ABDnin California eyaletinde bulunan Los Angeles kentinde yangınlar sürerken, belediyenin itfaiye departmanının bütçesinde Temmuz 2024de 17 milyon dolardan fazla kesinti yaptığı ortaya çıktı. Öte yandan bir itfaiye görevlisinin geçmişte söylediği Bir gün doğru rüzgar olacak, yangın doğru yerde başlayacak ve Los Angelesı okyanusa kadar yakacak şeklindeki sözleri ise yeniden gündem oldu.